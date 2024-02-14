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В Жмеринке переименовали более 200 улиц

В Жмеринке Винницкой области Украины переименовали более 200 улиц

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Vadim Ghirda/AP

В городе Жмеринке Винницкой области Украины переименовали более 200 улиц. Об этом рассказало местное издание «Жмеринка city».

На 43-й сессии Жмеринского городского совета депутаты утвердили новые названия улиц и переулков.

В частности, улицу имени Юрия Гагарина переименовали в Запорожских Казаков, Максима Горького — в Героев Крут, Улица Декабристов стала улицей Степана Бандеры, Льва Доватора переименована в улицу Симона Петлюры.

9 февраля стало известно, что депутаты Киевского городского совета переименовали улицу, названную в честь родившегося в Киеве знаменитого русского писателя Михаила Булгакова, дав ей новое название — в честь грузинского актера и певца Вахтанга Кикабидзе. По словам заместителя мэра украинской столицы, секретаря горсовета Владимира Бондаренко, данное решение было принято в рамках национальной кампании по дерусификации. Заммэра Киева заявил, что в столице Украины не должно остаться никаких названий, связанных с Россией и «ее советским и имперским прошлым».

Ранее на Украине задумались о «переименовании» крымских городов.

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