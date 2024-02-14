Генсек НАТО одобрил работу системы ядерного сдерживания в Европе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал текущую систему ядерного сдерживания в Европе хорошо работающей и заявил, что подрывать ее работу нельзя. Его цитирует РИА Новости.

«У нас есть ядерное сдерживание по линии НАТО, оно работает десятилетиями… Это ядерное сдерживание работает. Мы должны поддерживать его надежность», — сказал Столтенберг.

Он напомнил, что современная программа сдерживания предполагает периодическое проведение учений. Соединенные Штаты в рамках программы предоставляют ядерное оружие, а другие участники Североатлантического альянса — поддержку различного характера, включая транспортную и инфраструктурную.

До этого Столтенберг заявил, что НАТО не видит никакой непосредственной военной угрозы своим странам-членам. При этом он считает, что слова кандидата в президенты США Дональда Трампа о том, что Штаты не будут защищать некоторые страны альянса, подрывают безопасность для всех его членов.

Ранее в США допустили распад НАТО из-за конфликта на Украине.