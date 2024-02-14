Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Генсек НАТО одобрил работу системы ядерного сдерживания в Европе

Столтенберг: систему ядерного сдерживания в Европе подрывать нельзя

close
100%
Ints Kalnins/Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал текущую систему ядерного сдерживания в Европе хорошо работающей и заявил, что подрывать ее работу нельзя. Его цитирует РИА Новости.

«У нас есть ядерное сдерживание по линии НАТО, оно работает десятилетиями… Это ядерное сдерживание работает. Мы должны поддерживать его надежность», — сказал Столтенберг.

Он напомнил, что современная программа сдерживания предполагает периодическое проведение учений. Соединенные Штаты в рамках программы предоставляют ядерное оружие, а другие участники Североатлантического альянса — поддержку различного характера, включая транспортную и инфраструктурную.

До этого Столтенберг заявил, что НАТО не видит никакой непосредственной военной угрозы своим странам-членам. При этом он считает, что слова кандидата в президенты США Дональда Трампа о том, что Штаты не будут защищать некоторые страны альянса, подрывают безопасность для всех его членов.

Ранее в США допустили распад НАТО из-за конфликта на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами