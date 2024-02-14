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Экс-советник Кучмы сравнил Зеленского с «бомжом» после интервью Путина Карлсону

Соскин: Украину смыло из геополитической повестки после интервью Путина Карлсону

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Украина покинула геополитическую повестку дня после интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом на своем YouTube-канале заявил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Украины уже нет в геополитической повестке дня в мировом масштабе. Украина полностью стерта», — сказал он.

По словам эксперта, после этого интервью изменилась геополитическая реальность.

Он отметил, что глава российского государства выразил свою модель мироустройства в беседе с Карлсоном, которую «посмотрели в целом уже где-то полмиллиарда человек» во всем мире.

Бывший советник Кучмы также высказал мнение, что Запад уже не в состоянии оказывать поддержку Украине.

«Нас (Украину. — «Газета.Ru») уже смыло, особенно после этого интервью. Зеленский вообще уже считается просто каким-то бомжом с вокзала», — добавил Соскин.

На прошлой неделе Владимир Путин дал большое интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону, который специально ради этой встречи прилетал в Москву. Журналиста приняли в Кремле. Президент прочитал Карлсону почти получасовую лекцию об истории России и Украины, а также ответил на ряд вопросов, касающихся в том числе специальной военной операции (СВО) на Украине. Подробнее об интервью — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Медведев назвал Зеленского «деятелем в грязной зеленой майке».

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