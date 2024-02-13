Лавров рассказал, как продвигается работа над восстановлением Сирии

Россия продолжает работу над вопросом восстановления Сирии при участии арабских стран. Об этом на конференции клуба «Валдай» рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, его цитирует ТАСС.

«Работаем с арабскими странами, поощряя теперь, когда Сирия уже вернулась в Лигу арабских государств, их более активное участие в восстановлении Сирийской Арабской Республики», — сообщил Лавров.

Также, по словам главы МИД РФ, дипломаты продолжают работать над нормализацией отношений между Сирией и Турцией, активную роль в этом, кроме России, играет Иран.

Сирия возобновила свое участие в Лиге арабских государств 7 мая 2023 года. 18 мая сирийский президент Башар Асад впервые за последние 12 лет прибыл в Саудовскую Аравию для участия в саммите ЛАГ.

В МИД РФ тогда заявили, что возобновление участия Сирии в работе ЛАГ будет способствовать «оздоровлению атмосферы» на Ближнем Востоке и преодолению последствий кризиса в республике.

Ранее Асада пригласили посетить Абхазию.