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Лавров рассказал, как продвигается работа над восстановлением Сирии

Лавров: РФ продолжает работу над восстановлением Сирии при участии ЛАГ

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Россия продолжает работу над вопросом восстановления Сирии при участии арабских стран. Об этом на конференции клуба «Валдай» рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, его цитирует ТАСС.

«Работаем с арабскими странами, поощряя теперь, когда Сирия уже вернулась в Лигу арабских государств, их более активное участие в восстановлении Сирийской Арабской Республики», — сообщил Лавров.

Также, по словам главы МИД РФ, дипломаты продолжают работать над нормализацией отношений между Сирией и Турцией, активную роль в этом, кроме России, играет Иран.

Сирия возобновила свое участие в Лиге арабских государств 7 мая 2023 года. 18 мая сирийский президент Башар Асад впервые за последние 12 лет прибыл в Саудовскую Аравию для участия в саммите ЛАГ.

В МИД РФ тогда заявили, что возобновление участия Сирии в работе ЛАГ будет способствовать «оздоровлению атмосферы» на Ближнем Востоке и преодолению последствий кризиса в республике.

Ранее Асада пригласили посетить Абхазию.

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