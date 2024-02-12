Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Донбасс вернулся бы на Украину по итогам реализации Минских соглашений, если бы Киев выполнял бы соответствующие договоренности. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, реализация Минских соглашений была «лучшим сценарием урегулирования внутриукраинского конфликта».

«Ведь по итогам реализации Минских соглашений Донбасс вернулся бы на Украину, если бы Украина хоть что-нибудь для этого сделала», — сказал он.

До этого первый заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Рашид Нургалиев заявил, что отношение Украины, ФРГ и Франции к Минским соглашениям и процессу мирного урегулирования украинского кризиса доказало правильность начала российской специальной военной операции. Представитель Совбеза РФ напомнил, что неэффективность Минских договоренностей признавал и бывший президент Украины Петр Порошенко.

Ранее Небензя пожаловался на некомфортные условия в США.