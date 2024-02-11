Генсек НАТО заявил, что Трамп подверг союзников риску своими словами

Обсуждение того, что одна страна Организации Североатлантического договора (НАТО) не придет на помощь другой в случае нападения, угрожает альянсу. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, слова которого передает Reuters.

«Любое предположение о том, что союзники не будут защищать друг друга, подрывает всю нашу безопасность, включая безопасность США, и подвергает американских и европейских солдат повышенному риску», — заявил Столтенберг.

11 февраля бывший американский президент Дональд Трамп в ходе митинга в Южной Каролине сообщил о планах поощрять потенциальные атаки на страны НАТО со стороны России.

В январе Трамп заявил, что не верит в желание НАТО защитить Соединенные Штаты. Он подчеркнул, что ненавидит говорить подобное о Североатлантическом альянсе, но если США понадобится его помощь НАТО, например если бы произошла атака на Соединенные Штаты, то вряд ли альянс пришел бы на помощь.

Ранее Белый дом назвал безумными слова Трампа, что США не будут защищать страны НАТО.