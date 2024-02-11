Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

На юге Молдавии у границы с Украиной нашли обломки беспилотника

Пограничная полиция Молдавии нашла обломки БПЛА у границы с Украиной

close
100%
«Poliția de Frontieră a Republicii Moldova»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Poliția de Frontieră a Republicii Moldova»

Обломки БПЛА были обнаружены на юге Молдавии недалеко от границы с Украиной в районе Вулканешты. Об этом сообщает пресс-служба пограничной полиции Молдавии в Telegram-канале.

«11 февраля 2024 года в районе молдавско-украинской границы, недалеко от населенного пункта Етулия района Вулканешты, были обнаружены фрагменты беспилотника типа Shahed. В оперативном порядке информация была передана компетентным органам, а доступ в район падения обломков дрона был ограничен», — говорится в сообщении.

10 февраля президент Молдавии Майя Санду не исключила, что в ближайшие несколько лет появится «геополитическая возможность» для урегулирования ситуации в Приднестровье, отметив, что проблемой является «присутствие российских войск» в ПМР.

В этот же день заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин сказал, что действующее руководство Молдавии нацелено на превращение республики в «антироссийский плацдарм», как это произошло на Украине.

До этого вице-премьер Молдавии по европейской интеграции Кристина Герасимова заявила, что республика начала технический этап присоединения к Евросоюзу.

Ранее Молдавия пообещала обеспечить Приднестровье газом при прекращении транзита с Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами