На юге Молдавии у границы с Украиной нашли обломки беспилотника

Обломки БПЛА были обнаружены на юге Молдавии недалеко от границы с Украиной в районе Вулканешты. Об этом сообщает пресс-служба пограничной полиции Молдавии в Telegram-канале.

«11 февраля 2024 года в районе молдавско-украинской границы, недалеко от населенного пункта Етулия района Вулканешты, были обнаружены фрагменты беспилотника типа Shahed. В оперативном порядке информация была передана компетентным органам, а доступ в район падения обломков дрона был ограничен», — говорится в сообщении.

10 февраля президент Молдавии Майя Санду не исключила, что в ближайшие несколько лет появится «геополитическая возможность» для урегулирования ситуации в Приднестровье, отметив, что проблемой является «присутствие российских войск» в ПМР.

В этот же день заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин сказал, что действующее руководство Молдавии нацелено на превращение республики в «антироссийский плацдарм», как это произошло на Украине.

До этого вице-премьер Молдавии по европейской интеграции Кристина Герасимова заявила, что республика начала технический этап присоединения к Евросоюзу.

Ранее Молдавия пообещала обеспечить Приднестровье газом при прекращении транзита с Украины.