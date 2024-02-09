Молдавия начала технический этап присоединения к Евросоюзу

Вице-премьер Молдавии по европейской интеграции Кристина Герасимова заявила, что республика начала технический этап присоединения к Евросоюзу. Об этом сообщает РИА Новости.

«7 февраля мы вступили в первый этап технической работы по присоединению Молдавии к ЕС. У нас самые глубокие и тесные отношения с ЕС в современной истории нашей страны», — сказала Герасимова.

Она отметила, что первым этапом стала оценка соответствия национального законодательства с законодательством Европейского союза.

До этого спикер молдавского парламента Игорь Гросу заявил, что Молдавия может присоединиться к Европейскому союзу раньше запланированного 2030 года, для этого необходимо провести референдум. Гросу подчеркнул, что проведение референдума в 2024 году очень важно. По его словам, у республики есть и возможности, и обязанности сделать все возможное для скорейшего вступления в ЕС, — раньше, чем в 2030 году. Он отметил, что процесс евроинтеграции для Молдавии и Украины проходит динамичнее, чем это было в случае других стран.

Ранее Шарль Мишель объявил, что главы европейских стран решили начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз.