В России ответили на упреки Израиля за контакты с ХАМАС

Российский посол в Израиле Анатолий Викторов заявил, что Москва считает неприемлемыми упреки еврейского государства из-за контактов с ХАМАС. В интервью РИА Новости он подчеркнул, что Россия привержена к решению гуманитарных задач на территории палестинского анклава, что соответствует интересам всех сторон.

«Считаем абсолютно неприемлемыми попытки упрекнуть нас за контакты с представителями политического крыла ХАМАС и других сил в регионе и обвинить чуть ли не в поддержке терроризма», — заявил Викторов.

По его словам, подобные «необоснованные измышления» не поставят под сомнения целенаправленную работу России по решению гуманитарных задач в регионе.

Викторов подчеркнул, что с начала конфликта представители МИД и МО России находятся в контакте с израильской, палестинской, и другими заинтересованными сторонами по вопросу освобождения заложников.

«Российская дипломатия сделает все возможное, чтобы способствовать освобождению всех заложников, прежде всего имеющих российское гражданство. Наши израильские коллеги информированы обо всех прилагаемых нами усилиях», — подчеркнул посол.

До этого посол Израиля Симона Гальперин заявила, что российские власти, включая президента, неоднократно называли безопасность Израиля частью своих стратегических интересов, однако якобы изменили этому принципу после вторжения палестинской группировки ХАМАС на территорию Израиля в октябре 2023 года.

Ранее посол Израиля провела более часа в здании МИД России.