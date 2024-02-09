Посол Украины в США заявила о критической нехватке ракет для ВСУ

Посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова заявила о критической нехватке военной техники у ВСУ на фоне споров американских законодателей по выделению помощи Киеву. Ее слова приводит Bloomberg.

«У нас все еще достаточно людей, которые хотят воевать – у нас нет выбора, <…> но у нас заканчивается военное оборудование, особенно ракеты и перехватчики», — заявила Маркарова.

Она подчеркнула, что военная помощь Украине была необходима «еще вчера».

До этого газета The New York Times, ссылаясь на аналитиков, сообщала, что упадок Вооруженных сил Украины (ВСУ) неизбежен без помощи США, Европейскому союзу не хватает запасов оружия и боеприпасов американского уровня, и вряд ли он сможет восполнить этот пробел.

«Армия Украины не была бы внезапно разгромлена, но упадок ее вооруженных сил был бы неизбежен», — говорится в публикации.

По данным издания, без помощи Соединенных Штатов придется пересмотреть условия предоставления помощи Украине на военное время от Международного валютного фонда. Кроме того, отмечается, что Украина может быть вынуждена печатать больше денежных средств, что спровоцирует изнурительный инфляционный цикл.

Ранее в Британии назвали отчаянной ситуацию для ВСУ на передовой.