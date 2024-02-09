В Британии назвали отчаянной ситуацию для ВСУ на передовой

Западные военные эксперты сочли ситуацию для украинской армии на передовой гораздо хуже, чем они признают. Об этом пишет газета Financial Times.

«Для украинцев ситуация на передовой отчаянная», — цитирует издание дипломата НАТО.

Как пишет FT, в США и в Европе в курсе, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сталкиваются с критической нехваткой артиллерийских снарядов из-за отсутствия обещанной помощи со стороны Запада. По мнению экспертов, задержка транша конгрессом США может создать «воздушный пузырь».

Риск дефицита военной помощи в публикации сочли «главной обеспокоенностью» в начале 2024 года. Издание обратило внимание, что без нее украинцам будет трудно удержать «нынешние позиции».

До этого в Британии усомнились, что увольнение главкома ВСУ Валерия Залужного поможет Украине. По данным The Guardian, Залужный потерял доверие главы Украины Владимира Зеленского, который стал видеть в военном политическую угрозу.

Ранее военный эксперт указал на появление панических настроений у ВСУ.