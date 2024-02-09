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В Британии назвали отчаянной ситуацию для ВСУ на передовой

FT: отчаянная ситуация для ВСУ на передовой гораздо хуже, чем они признают

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Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/Reuters

Западные военные эксперты сочли ситуацию для украинской армии на передовой гораздо хуже, чем они признают. Об этом пишет газета Financial Times.

«Для украинцев ситуация на передовой отчаянная», — цитирует издание дипломата НАТО.

Как пишет FT, в США и в Европе в курсе, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сталкиваются с критической нехваткой артиллерийских снарядов из-за отсутствия обещанной помощи со стороны Запада. По мнению экспертов, задержка транша конгрессом США может создать «воздушный пузырь».

Риск дефицита военной помощи в публикации сочли «главной обеспокоенностью» в начале 2024 года. Издание обратило внимание, что без нее украинцам будет трудно удержать «нынешние позиции».

До этого в Британии усомнились, что увольнение главкома ВСУ Валерия Залужного поможет Украине. По данным The Guardian, Залужный потерял доверие главы Украины Владимира Зеленского, который стал видеть в военном политическую угрозу.

Ранее военный эксперт указал на появление панических настроений у ВСУ.

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Операция на Украине
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