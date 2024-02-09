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Залужный отказался от должности посла в Британии

WP: экс-главком ВСУ Залужный отказался от должности посла Украины в Британии

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Reuters

Отправленный в отставку главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный не согласился занять должность посла Украины в Великобритании. Об этом пишет газета Washington Post (WP), ссылаясь на информированный источник.

По информации издания, бывший главком ВСУ отказался ехать в Соединенное Королевство, так как это гражданская должность.

«Залужный, кадровый военный, он не может уйти из армии, пока Украина находится на военном положении», — заявил источник.

Накануне на сайте украинского президента был опубликован указ об отставке Залужного с поста главнокомандующего ВСУ.

Зеленский заявил, что с 8 февраля к руководству ВСУ приступает новая управленческая команда. Он сообщил, что генерал-полковник Александр Сырский был назначен новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины.

5 февраля депутат Верховной рады Евгений Шевченко заявил, что Залужный согласился уехать послом в Великобританию.

Ранее журналисты назвали причину отставки Залужного.

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