Трампу предрекли поражение на выборах из-за «скрытых козырей» Байдена

Несмотря на успехи в предвыборной кампании, которых удалось достичь экс-президенту США Дональду Трампу, нынешний глава государства Джо Байден еще может подготовить для республиканцев ответ и выиграть выборы, считает политолог Сергей Маркелов. Команда американского лидера нарочно пока придерживает козыри, которые предъявит на завершающе этапе кампании, заявил он в беседе с телеканалом «360».

Эйфория и головокружение сторонников Трампа от его успехов, по мнению Маркелов, вскоре закончится. По его мнению, Байден сознательно не демонстрирует пока свои преимущества, так как решил действовать позже – ближе к выборам.

По мнению эксперта, предвыборные кампании обоих политиков похожи на разные игры: команда Трампа играет в американский футбол и «давит по всем фронтам», а Байден и его приближенные – в шахматы.

«Команда Байдена сейчас играет в сложные шахматы. Она запуталась, ответов нет, она в бумажках, ищет объединительные процедуры конгресса и сената, пытается любыми путями доработать то, что не доработано», — объяснил Маркелов свое мнение.

По его мнению, сторонники Байдена еще «достанут какие-то заготовки». Пока его администрация ждет согласования, чтобы выделить помощь Украине и Израилю, а когда это случится – нанесет по Трампу удар.

«Я ожидаю, что Байден соберется в кучу, подтянется. <…> Возможно, этот шахматистский подход закончится, и пойдут серьезные успехи Байдена», — убежден политолог.

Напомним, Байдену ранее предрекли возмездие от Трампа в случае его возвращения в президентское кресло – такой прогноз озвучил экс-юрист Белого дома Тай Кобб. При этом действующий американский лидер назвал соперника «экзистенциальной угрозой», заявив, что он пытается свести на нет все то, чего добились демократы.

Ранее главная конкурента Трампа от республиканцев Никки Хейли обвинила его в фальсификации праймериз в Неваде.