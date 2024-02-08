В Грузии раскрыли причину депрессии у Саакашвили

Кандидат на пост премьер-министра Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что депрессия экс-президента страны Михаила Саакашвили может быть вызвана его нахождением в двухкомнатной палате, а не в тюрьме. Слова политика приводит агентство «Sputnik.Грузия».

«Человек может находиться в подавленном состоянии, так как остальные заключенные вынуждены отбывать срок в тюремной камере, а он в двухкомнатной палате без каких-либо оснований. Меня бы это подавляло с моральной точки зрения», — заявил Кобахидзе.

До этого Саакашвили выступил с предложением к оппозиции определиться с единым кандидатом на предстоящих в конце года выборах главы страны.

Саакашвили вернулся на родину еще в октябре 2021 года, несмотря на наличие ряда уголовных дел в его отношении. В результате экс-президент Грузии был арестован и заключен в тюрьму. Сам Саакашвили назвал свое задержание политизированным и объявил голодовку. Впоследствии здоровье экс-президента серьезно ухудшилось, в мае 2022 года он был переведен из тюрьмы в столичную клинику для обследования. Несмотря на свое состояние, он не раз указывал на готовность участвовать в политике Грузии, в «Едином национальном движении» не исключали, что выдвинут политика в премьеры, если победят на следующих выборах.

Ранее в Грузии призвали Зеленского, Санду и депутатов ЕП извиниться из-за Саакашвили.