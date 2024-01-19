В Грузии призвали Зеленского, Санду и депутатов ЕП извиниться из-за Саакашвили

Грузия из заключения Еврокомитета узнала, что президенты Украины и Молдавии Владимир Зеленский и Майя Санду, а также депутаты Европарламента (ЕП) ложно обвинили Тбилиси в пытках в отношении бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили. Об этом заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили в эфире Первого канала Грузии.

Накануне Европейский комитет против пыток (организация включена Минюстом в список иноагентов) заявил в своем докладе, что не нашел нарушений в содержании осужденного Саакашвили в клинике.

«Они заставили нас жить два года так, как будто Саакашвили пытали, травили и т. д. Сегодня в заключении Европейского комитета по предотвращению пыток фактически говорится, что президент Зеленский, президент Санду и депутаты Европарламента лгали, когда обвиняли Грузию в пытках Саакашвили», — прокомментировал Папуашвили доклад комитета.

Грузия ожидает извинений от упомянутых политиков, подчеркнул спикер.

По его словам, через американский реестр выяснилось, что миллионы были потрачены на лоббистов для покупки статей, телесюжетов, политических заявлений о «пытках Саакашвили». Кроме того, стало известно, что проекты резолюции ЕП на эту тему были составлены американскими лоббистам, заключил Папуашвили.

10 января в Грузии заявили об улучшении состояния здоровья Саакашвили.

Ранее Польша связала статус кандидата в ЕС для Грузии с судьбой Саакашвили.