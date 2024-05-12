Cтала известна единственная компания в G20 c капитализацией выше национального ВВП

Среди стран «Большой двадцатки» (G20) только саудовская нефтегазовая компания Saudi Aramco имеет капитализацию, превышающую валовый внутренний продукт (ВВП) своей страны. Как подсчитало РИА Новости на основе открытых статданных, на начало текущей недели рыночная стоимость Saudi Aramco составила $1,933 трлн , что в 1,7 раза больше ВВП Саудовской Аравии.

Ближайшие «преследователи» Saudi Aramco — южнокорейский гигант Samsung ($379,9 млрд) и аргентинская компания электронной коммерции MercadoLibre ($82,7 млрд) — существенно отстают. Их капитализация составляет лишь 22% и 14% от ВВП Южной Кореи и Аргентины соответственно.

В пятерку лидеров по соотношению капитализации и национального ВВП также вошли французский люксовый конгломерат Moet Hennessy Louis Vuitton (LVMH) с 13% от ВВП Франции или $419,4 млрд, американская Microsoft ($3,022 трлн или 11% ВВП США) и южноафриканский технологический гигант Naspers ($36,2 млрд или 10% ВВП ЮАР).

Показатели остальных крупнейших компаний «двадцатки» не превышают 8% от ВВП страны базирования. Так, капитализация австралийской BHP Group составляет $142,4 млрд или 8% ВВП Австралии, такой же процент у японской Toyota ($315,2 млрд). У британской AstraZeneca этот показатель равен 7% ($236,8 млрд).

Из российских компаний наибольшую долю в национальном ВВП имеет Сбербанк — 4% или $72,3 млрд капитализации. Максимальная доля в «двадцатке» у китайской Tencent — 2% или $444 млрд рыночной стоимости.

При этом за пределами G20 ВВП превзошла капитализацию национального лидера — датской фармацевтической компании Novo Nordisk ($567,56 млрд), которая «стоит» в 1,4 раза больше датской экономики.

Ранее экономике Японии предрекли сокращение.