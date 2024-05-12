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На всей территории Украины действует воздушная тревога

Воздушная тревога распространилась на всю территорию Украины

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Oleh Dubyna/Shutterstock

На всей территории Украины действует воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные официального украинского портала оповещения населения.

Согласно данным ресурса, сигнал прозвучал в 8:26 (совпадает с мск) в Харьковской области и в 8:44 (совпадает с мск) в Днепропетровской. В 9:44 сигнал тревоги стал распространяться на другие регионы Украины.

До этого мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрыве в городе.

Также Telegram-канал украинского издания «Страна.ua» сообщал, что в Одессе произошли взрывы.

11 мая в Киеве объявлялась воздушная тревога. Вечером 10 мая воздушная тревога объявлялась в Днепропетровской и Полтавской областях Украины. При этом в Харьковской области сигналы тревоги звучали более 12 часов.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

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