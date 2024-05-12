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Американский обозреватель рассказал, как США, Китай и РФ движутся к конфликту

Bloomberg: Россия, США и Китай движутся к потенциальному конфликту

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Наиболее крупные державы – Россия, США и Китай – медленно движутся к потенциальному открытому противостоянию, каждая из сторон наращивает вооружение ради безопасности, усиливая тем самым восприятие угрозы оппонентами. Об этом пишет обозреватель Bloomberg Андреас Клут.

«Россия, Китай и США медленно приближаются к войне. Каждая крупная держава сегодня хочет стать сильнее, чтобы быть в большей безопасности, тем самым делая своих противников еще более незащищенными», — говорится в сообщении издания.

Как отмечает автор, каждая крупная держава «вооружается и делает стратегические, географические и технологические ставки», чтобы выжить и одержать победу в «надвигающемся противостоянии».

Каждый такой шаг усиливает восприятие угрозы противниками, которые чувствуют себя «еще более неуверенно и готовятся к худшему», в свою очередь, выглядя еще более устрашающими для оппонентов. Таким образом закручивается порочная «спираль», которая потенциально может привести к войне, пишет Клут.

До этого заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что на данный момент у России нет намерений нападать на какую-либо страну альянса.

Ранее в Совфеде заявили, что НАТО услышало предупреждение России.

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