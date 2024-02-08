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В России предложили учредить награды за гуманитарную помощь на СВО

Миронов предложил Путину учредить награды за гуманитарную помощь в рамках СВО

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Максим Богодвид/РИА Новости

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением учредить знак отличия «За участие в гуманитарной помощи специальной военной операции» и медаль «За гуманитарную помощь специальной военной операции». Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на текст обращения.

В документе говорится, что отличительный знак предлагается вручать лицам, которые организовывают, доставляют и собирают гуманитарную помощь, а медаль — проявляющим особые заслуги в рамках помощи специальной военной операции.

Миронов заявил, что в период СВО россияне принимают активное участие в сборе гуманитарной помощи для пострадавших от ведения боевых действий и участникам специальной военной операции. Он уверен, что реализация этой инициативы поспособствует развитию и укреплению гуманитарной помощи и благотворительной деятельности, по поддержке СВО и повышению статуса участников гуманитарной деятельности.

4 февраля, в день своего рождения, спикер Госдумы Вячеслав Володин стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» — теперь он обладатель всех степеней этой награды.

Ранее в России запретили выпускать знаки, похожие на госнаграды.

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