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Российский посол прокомментировал поставки оружия Францией в зону конфликта

Посол Мешков: любая поставка оружия в зону конфликта — это «красная линия»

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Mauricio Campino/U.S. Air Force/AP

Посол Российской Федерации во Франции Алексей Мешков заявил, что Париж из-за критики государств Запада заявляет о наращивании поставок вооружений украинской стороне, при том что передача вооружений в зону конфликтов запрещена международными договоренностями, и любая подобная передача рассматривается Москвой как «красная линия». Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, на сегодняшний день Франция занимает 10-е место среди государств по поставкам вооружения украинской стороне.

Дипломат подчеркнул, что любая поставка оружия является нарушением международных договоренностей, которые предполагают запрет на их поставку в зону конфликтов.

До этого премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил о намерении страны наращивать военную помощь Украине, включая финансовую поддержку и поставки вооружений.

По словам Атталя, Франция поставляет Вооруженным силам Украины (ВСУ) оружие «последнего поколения», в том числе ракеты Scalp, гаубицы Caesar, бронемашины AMX-10 RC, а также бомбы AASM.

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.

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