Глава РАН оценил нужность опыта и знания академии

Глава Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников заявил, что роль РАН в развитии государства растет, а ее опыт и знания будут востребованы Советом безопасности Российской Федерации. Об этом сообщает РИА Новости.

Красников подчеркнул, что его назначение членом СБ РФ означает, что государство повышает статус РАН, а также является важным сигналом всем членам академии.

Он добавил, что назначение показывает, что работа Российской академии наук становится востребованной. Красников отметил, что в РАН ведутся исследования по широкому кругу вопросов, в том числе и по вопросам обороны.

15 января президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, которым включил главу РАН Геннадия Красникова в состав СБ РФ. Документ вступил в силу с момента его подписания.

В декабре президент РФ отметил значительный вклад сотрудников органов безопасности в защиту граждан в новых регионах России и обеспечение контрразведывательной поддержки специальной военной операции.

Ранее глава РАН рассказал, какие профессии скоро начнут исчезать из-за развития технологий.