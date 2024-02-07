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Стало известно об еще одной цели Байдена в противостоянии с Трампом

Bloomberg: Байден хочет собрать на свою кампанию больше денег, чем Трамп

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Fox News

Действующий президент США Джо Байден хочет «расширить свое денежное преимущество» над экс-президентом США Дональдом Трампом, в связи с чем намерен посетить мероприятия в Нью-Йорке по сбору средств в пользу президентской кампании главы государства. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Байден примет участие в трех мероприятиях по сбору средств, организованных нью-йоркскими врачами и финансистами, в том числе генеральным директором Willett Advisors LLC Стивом Раттнером, поскольку он надеется расширить свое денежное преимущество над соперником-республиканцем Дональдом Трампом», — говорится в сообщении издания.

До этого сообщалось, что имя кандидата в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли в бюллетенях на праймериз в штате Невада оказалось менее популярным, чем графа «против всех».

Сторонники экс-президента США Дональда Трампа в Неваде, в том числе губернатор Джо Ломбардо, выступили за выбор графы «против всех» в первичном голосовании в знак протеста против Хейли.

Ранее в сенате США обвинили Байдена в подрыве американского авторитета.

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