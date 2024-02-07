Стало известно о планах ЕС по разделу Украины

Европейские страны, в первую очередь Польша, Венгрия, Румыния и Словакия, уже готовы после поражения Украины разделить ее территорию между собой. Об этом пишет сербская газета «Политика».

«На этот раз речь идет о разделе Украины… Польша, Словакия, Венгрия, Румыния готовы, каждая для себя… откусить от страны Владимира Зеленского по кусочку», — говорится в сообщении издания.

Как отмечает издание, упомянутые страны могут «откусить куски» от Украины в рамках реализации своих исторических интересов.

При этом подчеркивается, что важнейшей целью осуществления раздела Украины станет дальнейшее продвижение НАТО на восток, к границам России.

До этого генерал-майор армии Австралии в отставке, сотрудник Центра стратегических и международных исследований США (CSIS) Мик Райан заявил, что вооруженные силы РФ превосходят украинскую армию в способности к стратегической адаптации на поле боя, это может привести к поражению Украины в конфликте.

Ранее стало известно, какие ракеты будут нести истребители F-16 для Украины.