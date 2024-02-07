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Стало известно о планах ЕС по разделу Украины

«Политика»: страны ЕС хотят разделить территорию Украины между собой

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Global Look Press

Европейские страны, в первую очередь Польша, Венгрия, Румыния и Словакия, уже готовы после поражения Украины разделить ее территорию между собой. Об этом пишет сербская газета «Политика».

«На этот раз речь идет о разделе Украины… Польша, Словакия, Венгрия, Румыния готовы, каждая для себя… откусить от страны Владимира Зеленского по кусочку», — говорится в сообщении издания.

Как отмечает издание, упомянутые страны могут «откусить куски» от Украины в рамках реализации своих исторических интересов.
При этом подчеркивается, что важнейшей целью осуществления раздела Украины станет дальнейшее продвижение НАТО на восток, к границам России.

До этого генерал-майор армии Австралии в отставке, сотрудник Центра стратегических и международных исследований США (CSIS) Мик Райан заявил, что вооруженные силы РФ превосходят украинскую армию в способности к стратегической адаптации на поле боя, это может привести к поражению Украины в конфликте.

Ранее стало известно, какие ракеты будут нести истребители F-16 для Украины.

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