Стало известно, какие ракеты будут нести истребители F-16 для Украины

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев заявил, что истребители F-16 для Украины будут поставляться с ракетами дальностью 300-500 км. Об этом сообщает Telegram-канал украинского агентства УНИАН.

«Украина ждет самолеты F-16 и ракеты с дальностью поражения целей в 300-500 километров, что позволит Силам обороны Украины добиться еще больших успехов на поле боя и освободить нашу территорию от врага», — пояснил Наев.

По информации агентства, неясно, о каких именно ракетах идет речь, так как F-16 являются платформой для широкого спектра вооружений.

До этого газета Newsweek писала, что минобороны Румынии опровергло информацию о секретной боевой миссии истребителя F-16 на Украине.

26 января министерство иностранных дел России заявляло, что возможные поставки Нидерландами на Украину истребителей F-16 не окажут влияния на ход специальной военной операции (СВО).

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.