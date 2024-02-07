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Посол России в Канаде заявил о рисках инцидентов у загранучерждений РФ в стране

Посол Степанов заявил о рисках инцидентов у загранучерждений РФ в Канаде

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Global Look Press

Посол России в Оттаве Олег Степанов заявил, что в Канаде сохраняются риски инцидентов у дипломатических учреждений РФ в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Степанова, канадские власти не хотят обеспечивать круглосуточное нахождение полиции у российских учреждений, поэтому риски инцидентов остаются высокими. В частности, проукраинские активисты с начала спецоперации России на Украине ежедневно проводят пикет возле российских дипучреждений в Канаде.

»[Проукраинские активисты] и неравнодушные к киевскому режиму канадцы часто ведут себя агрессивно: создают помехи для въезда и выезда дипломатического автотранспорта, производят несанкционированную фотосъемку номерных знаков и пассажиров в салоне, включая членов семей и детей, высказывают недвусмысленные угрозы в адрес сотрудников», — поделился Степанов.

Он добавил, что канадская полиция присутствует только в особо тревожных случаях, но не всегда действует на упреждение.

До этого Степанов направил протест из-за приглашения в парламент Канады ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки.

Ранее в Италии заявили, что Украина будет в центре повестки G7 в 2024 году.

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