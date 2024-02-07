Посол РФ в Польше заявил о попытках спецслужб вербовать работников дипмиссий России

Посол России в Варшаве Сергей Андреев заявил, что сотрудников дипломатических представительства РФ в Польше пытались вербовать спецслужбы стран Запада. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

Андреев отметил, что со стороны западных спецслужб были подходы к к российским сотрудникам. Посол подчеркнул, что все , эти попытки закончились впустую, сотрудники отреагировали «как положено».

По словам Андреева, высылка в марте 2022 года польскими властями 45 сотрудников посольства, торгпредства и центра науки и культуры стала самым чувствительным для работы российских дипломатов в Польше. Кроме того, в апреле 2023 был осуществлен противоправный захват школы при российском посольстве. Однако, отметил посол, российские дипломаты смогли перегруппироваться и отмобилизоваться для выполнения своих задач в новых условиях и организовать полноценную работу школы в резервных помещениях.

Андреев подчеркнул, что за последние годы сотрудники российских заграничных учреждений в Польше привыкли действовать в довольно специфических условиях. Поэтому они выполняют свои задачи должным образом и в полном объеме.

Ранее экс-заместитель министра обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак назвал Калининградскую область «оккупированной территорией» и заявил, что в случае конфликта НАТО и России она будет ликвидирована.

Ранее Верховная Рада Украины официально ввела термин «рашизм».