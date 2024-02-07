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Посол РФ в Польше заявил о попытках спецслужб вербовать работников дипмиссий России

Посол Андреев: спецслужбы в Польше пытаются вербовать сотрудников дипмиссий РФ

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Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Посол России в Варшаве Сергей Андреев заявил, что сотрудников дипломатических представительства РФ в Польше пытались вербовать спецслужбы стран Запада. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

Андреев отметил, что со стороны западных спецслужб были подходы к к российским сотрудникам. Посол подчеркнул, что все , эти попытки закончились впустую, сотрудники отреагировали «как положено».

По словам Андреева, высылка в марте 2022 года польскими властями 45 сотрудников посольства, торгпредства и центра науки и культуры стала самым чувствительным для работы российских дипломатов в Польше. Кроме того, в апреле 2023 был осуществлен противоправный захват школы при российском посольстве. Однако, отметил посол, российские дипломаты смогли перегруппироваться и отмобилизоваться для выполнения своих задач в новых условиях и организовать полноценную работу школы в резервных помещениях.

Андреев подчеркнул, что за последние годы сотрудники российских заграничных учреждений в Польше привыкли действовать в довольно специфических условиях. Поэтому они выполняют свои задачи должным образом и в полном объеме.

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