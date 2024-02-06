Политолог объяснил причины высокого процента брака в подписях за выдвижение Надеждина

Выявленные Центризбиркомом нарушения в подписях за выдвижение в президенты Бориса Надеждина и возможные проблемы с его регистрацией связаны с тем, что команда политика была недостаточно мотивирована, считает президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

В беседе с «Газетой.Ru» политолог назвал «Гражданскую инициативу», от которой выдвигается Борис Надеждин, «диванной партией».

Эксперт считает, что в сборе подписей за выдвижение в президенты команда Надеждина опиралась на волонтеров, наемных работников и политических активистов «с какой-то своей мотивацией».

«Такой подход неизбежно должен был привести к низкому качеству подписей и к высокому проценту брака. Поэтому, на мой взгляд, позиция Центризбиркома, нашедшего нарушения в документах Бориса Надеждина — абсолютно объективная. Никто не захочет брать на себя ответственность, регистрировать кандидата, нарушая закон» — заявил Евгений Минченко.

Ранее стало известно, что кандидат от партии «Гражданская инициатива» Борис попросил ЦИК перенести заседание, где будут рассматривать вопрос о регистрации оставшихся кандидатов в президенты России, на 10 февраля. Политик объяснил, что это позволит «изучить претензии к подписям и лучше подготовить возражения». ЦИК согласилась провести заседание 8 февраля.

5 февраля Центризбирком выявил в подписях за выдвижение в президенты Бориса Надеждина более 15% брака.