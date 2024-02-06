Небензя заявил, что действия англосаксов на Ближнем Востоке угрожают миру и безопасности

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что действия англосаксов на Ближнем Востоке представляют прямую угрозу международному миру и безопасности. Об этом дипломат сказал на созванном Россией заседании Совета Безопасности ООН в связи с ударами США по Ираку и Сирии, сообщает ТАСС.

По словам Небензи, массированные удары военно-воздушных сил США вновь продемонстрировали всему миру агрессивную сущность политики Вашингтоном на Ближнем Востоке и полное пренебрежение американцами норм международного права.

Постпред России подчеркнул, что участие в американских атаках и британской авиации ни у кого не должно создавать иллюзии некой международной коалиции. Великобритании еще предстоит ответить за свое усердие в провокационных действиях американского «старшего брата». Действия англосаксов, отметил Небензя, представляют собой прямую угрозу международному миру и безопасности, подрывают миропорядок, опирающийся на верховенство универсального международного права и центральную роль ООН.

Российский дипломат назвал действия Вашингтона и Лондона «бандитскими» и заявил, что «псевдоправовая конструкция» США не имеет никакого отношения к международному праву.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что США намеренно стремятся втянуть крупнейшие страны Ближнего Востока в региональный конфликт.

Ранее в США и Британии решили усилить кампанию против хуситов.