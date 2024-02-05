Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Верховной раде Украины рассказали о новом назначении Залужного

Депутат Рады Шевченко: Залужный согласился на должность посла в Британии

close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

Депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко утверждает, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный согласился уехать послом в Великобританию. Об этом сообщает ТАСС.

Депутат подчеркнул, что Залужный скорее всего поедет в Великобританию. По мнению Шевченко, люди, которые отправлялись послами, уходят на политическую пенсию и уже никогда не возвращаются.

Он утверждает, что если Залужный решит не уезжать в Великобританию, то после отставки у него будут высокие шансы добиться успеха в политике.

Шевченко добавил, что отставку главкома ВСУ можно ожидать приблизительно 8 февраля, «плюс-минус пару дней».

До этого бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что президент Украины Владимир Зеленский пока не уволил главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного из-за негативной реакции Запада, но все равно доведет свой замысел до конца.

Ранее в Верховной раде предупредили, что увольнение Залужного расколет Украину.

Все новости на тему:
Отставка Залужного?
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами