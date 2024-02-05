В Верховной раде Украины рассказали о новом назначении Залужного

Депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко утверждает, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный согласился уехать послом в Великобританию. Об этом сообщает ТАСС.

Депутат подчеркнул, что Залужный скорее всего поедет в Великобританию. По мнению Шевченко, люди, которые отправлялись послами, уходят на политическую пенсию и уже никогда не возвращаются.

Он утверждает, что если Залужный решит не уезжать в Великобританию, то после отставки у него будут высокие шансы добиться успеха в политике.

Шевченко добавил, что отставку главкома ВСУ можно ожидать приблизительно 8 февраля, «плюс-минус пару дней».

До этого бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что президент Украины Владимир Зеленский пока не уволил главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного из-за негативной реакции Запада, но все равно доведет свой замысел до конца.

Ранее в Верховной раде предупредили, что увольнение Залужного расколет Украину.