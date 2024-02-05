В Германии назвали хаосом ситуацию вокруг Залужного

Неразбериха с увольнением главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного говорит о беспорядке внутри правительства страны. Об этом в эфире канала Welt заявил немецкий журналист Пауль Ронцхаймер.

«Все, что происходит в последнее время, можно описать одним словом: хаос», — считает он.

По мнению Ронцхаймера, украинский президент Владимир Зеленский мог испугаться общественного давления и падения собственной популярности и поэтому пока не стал отправлять Залужного в отставку.

Слухи об увольнении главкома ВСУ появились 29 января. О грядущей отставке сообщили ряд СМИ, общественных и политических деятелей.

2 февраля газета The Washington Post сообщала, что украинские власти уведомили администрацию США о решении Зеленского отправить в отставку Залужного. По данным издания, в Белом доме идею «не поддержали», но и «не возразили».

5 февраля издание «Украинская правда» со ссылкой на источники написало, что вместе с военачальником в отставку могут отправить руководителя Генерального штаба армии страны Сергея Шапталу. Оба увольнения уже якобы утверждены и являются вопросом времени.

Ранее в окружении Зеленского раскрыли истинную причину отставки Залужного.