Эксперт рассказал, смогут ли хуситы перерубить кабель на дне Красного моря

Эксперт Общероссийского движения «Сильная Россия» по международным вопросам, член Совета по правам человека при президенте Александр Ионов в эфире Tsargrad.tv прокомментировал заявление хуситов о готовности перерубить главный оптоволоконный кабель, который тянется по дну Красного моря, если США и Великобритания еще раз ударят по аэропортам Йемена. По его словам, повредить магистраль не составит особого труда.

«Хуситы обещали начать удары по кораблям, которые проходят через Баб-эль-Мандебский пролив, и они это сделали. У них достаточно хорошая подготовка, сносная военная материально-техническая база. И, соответственно, они могут направить боевых пловцов для того, чтобы те перебили в нескольких местах кабель. Для них это абсолютно выполнимая операция», — сказал Ионов.

Эксперты отмечают, что повреждение кабеля может серьезно повлиять на геополитическую стабильность и информационную безопасность, поскольку 99% мирового интернет-трафика, а также 80% международных телефонных линий проходят через данную подводную сеть.

До этого представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани Чафи отмечал, что удары США и Великобритании по позициям хуситов на территории Йемена противоречат их заявлениям о недопустимости эскалации на Ближнем Востоке.

Он подчеркнул, что, продолжая удары по хуситам, США и Великобритания угрожают мировой безопасности, и счел необходимым призвать Вашингтон и Лондон к ответу за свои действия.

Ранее хуситы назвали число ударов США и Британии по Йемену.