Захарова высказалась о «буднях» американской дипломатии

Удары Вооруженных сил Соединенных Штатов по Ираку, а также заявление Вашингтона о том, что он координировал атаку с Багдадом, показывает так называемый американский «миропорядок, основанный на правилах». Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Вашингтон заявил, что координировал удары по Ираку с Багдадом. Багдад ответил, что это неправда и в иракский МИД был вызван временный поверенный в делах США, которому вручили ноту протеста из-за американских ударов по Ираку. Будни американской демократии и «миропорядок, основанный на правилах», на одном конкретном примере», — написала Захарова.

До этого правительство Ирака назвало ложью заявление США о координации ударов с Багдадом.

В ночь на 28 января беспилотник атаковал военную базу США на границе Сирии и Иордании. Как отмечал телеканал CNN, это первый случай с начала конфликта в секторе Газа, когда американские вооруженные силы понесли потери в личном составе после вражеского обстрела.

В ответ на это американские силы нанесли удары более чем по 85 целям, принадлежащим силам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии.

Ранее сообщалось, что МИД Ирака вручит ноту протеста временному поверенному в делах США из-за авиаударов.