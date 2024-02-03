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В Раду внесли альтернативный законопроект о мобилизации

В Верховную раду внесли альтернативный законопроект о мобилизации на Украине

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РИА «Новости»

В Верховную раду Украины внесли альтернативный законопроект о мобилизации, призванный прекратить «охоту на людей». Об этом на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил автор документа, депутат от фракции «Слуга народа» Георгий Мазурашу.

«Подал альтернативный законопроект новому правительственному законопроекту о мобилизации», — сообщил он.

По его словам, документ, который предложило правительство, предусматривает «усиление рабовладения» в стране.

Депутат отметил, что «нельзя демонстрировать отношение к гражданам как к рабам».

«Нужно в самой армии радикально изменить отношение к воинам, а в тылу прекратить охоту на людей», — подчеркнул депутат.

Ранее депутат Верховной рады Украины от партии «Европейская солидарность» Ирина Фриз заявила, что в новой версии украинского законопроекта о мобилизации по-прежнему есть нарушения норм конституции страны.

До этого власти Украины доработали спорный законопроект о мобилизации, сгладив противоречивые нормы. В частности, уклонистам все еще может грозить блокировка счетов и запрет на выезд за рубеж, но теперь только по решению суда. При этом положения о сокращении оснований для отсрочки и снижении призывного возраста остались. Что изменилось в проекте и примет ли инициативу украинское общество — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Илон Маск отреагировал на насильственную мобилизацию на Украине.

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