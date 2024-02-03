Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В США иранские силы назвали угрозой Ираку и американцам

CENTCOM: силы Ирана «Аль-Кудс» представляют угрозу Ираку и американцам

close
100%
Виталий Невар/РИА «Новости»

Глава центрального командования ВС США (CENTCOM) Майкл Курилла заявил, что силы специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции и связанные с ними группировки продолжают представлять угрозу безопасности региона, американских граждан и стабильности Ирака. Соответствующий пост опубликован на странице CENTCOM в соцсети X.

Курилла заявил, что CENTCOM продолжит принимать меры для привлечения к ответственности тех, кто угрожает безопасности американцев.

С начала эскалации палестино-израильского конфликта участились нападения на военные базы США в Ираке и Сирии с использованием ракет и беспилотников. Шиитские формирования предупредили, что увеличат число вооруженных операций в этих арабских странах в связи с продолжающейся помощью США Израилю.

В ночь на 28 января иранский беспилотник атаковал военную базу США на границе Сирии и Иордании. Как отмечал телеканал CNN, это первый случай с начала конфликта в секторе Газа, когда американские вооруженные силы понесли потери в личном составе после вражеского обстрела.

В ответ на это американские силы нанесли удары по проиранским группировкам в Ираке и Сирии. 3 февраля очередная американская военная база на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу.

Ранее в Иране предупредили, что не боятся войны с США.

Все новости на тему:
Конфликт вокруг Ирана
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами