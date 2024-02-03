В США иранские силы назвали угрозой Ираку и американцам

Глава центрального командования ВС США (CENTCOM) Майкл Курилла заявил, что силы специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции и связанные с ними группировки продолжают представлять угрозу безопасности региона, американских граждан и стабильности Ирака. Соответствующий пост опубликован на странице CENTCOM в соцсети X.

Курилла заявил, что CENTCOM продолжит принимать меры для привлечения к ответственности тех, кто угрожает безопасности американцев.

С начала эскалации палестино-израильского конфликта участились нападения на военные базы США в Ираке и Сирии с использованием ракет и беспилотников. Шиитские формирования предупредили, что увеличат число вооруженных операций в этих арабских странах в связи с продолжающейся помощью США Израилю.

В ночь на 28 января иранский беспилотник атаковал военную базу США на границе Сирии и Иордании. Как отмечал телеканал CNN, это первый случай с начала конфликта в секторе Газа, когда американские вооруженные силы понесли потери в личном составе после вражеского обстрела.

В ответ на это американские силы нанесли удары по проиранским группировкам в Ираке и Сирии. 3 февраля очередная американская военная база на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу.

Ранее в Иране предупредили, что не боятся войны с США.