Врио губернатора ХМАО призвал власти не ждать постройки новых дорог от бога

Врио губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Руслан Кухарук призвал власти Сургута не ждать строительства новых дорог от бога. Соответствующее заявление он сделал в ходе совещания в СурГУ. На нем политик зачитал комментарий местного жителя, который просил построить новую дорогу. Кадры с совещания опубликовал Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки».

«Давайте, чтобы мы все-таки не от бога ждали. Богу мы молимся, как бы надеемся. Понятно, что это финансово затратная вся история, связанная с проектированием новых дорог, развязок», — заявил Кухарук.

Он добавил, что жителей как минимум должны информировать об очередности подобных проектов.

До этого госкомпания «Автодор», являющаяся оператором платных дорог в России, объявила о вводе абонементов для проезда по платной трассе М-12 «Москва — Казань».

Для оплаты проезда на М-12 водители могут приобрести семь видов абонементов для семи различных отрезков трассы. Для шести из них водители могут купить абонемент на 10 поездок в течение 90 дней, на участке от Сергача до Шумерли предложен абонемент на 20 поездок, действительный в течение того же срока.

Ранее власти Херсонской области предложили новое название для дороги в Крым.