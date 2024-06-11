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Евгений Ткачук и Полина Чернышова снимутся в фильме о советских летчиках «Литвяк»

Под Оренбургом стартовали съемки фильма о летчице-героине Литвяк

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Под Оренбургом стартовали съемки фильма о летчице-героине Лидии Литвяк студии «28 Панфиловцев». Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

В картине «Литвяк» режиссера Андрея Шальопы снимутся Полина Чернышова, Петр Рыков, Евгений Ткачук, Виктория Соловьева и другие актеры.

Декорации для съемок кинокартины о Герое Советского Союза Литвяк и советских летчиках-истребителях, сражавшихся в небе во время Великой Отечественной войны, были смонтированы недалеко от села Паника Пугачевского сельсовета Оренбургского района.

Летний аэродром для авиаполка будут снимать в Соль-Илецком городском округе и Оренбургском районе.

Съемки, организованные при поддержке администрации муниципалитета, продлятся до 24 июня.

Накануне актер Алексей Гаврилов, сыгравший Гошу Рудковского в сериале «Универ», сообщил, что может вернуться к своей роли.

Ранее Митя Фомин признался в любви к заварной лапше.

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