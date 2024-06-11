В Красноярске журналистку приговорили к принудительным работам после заявления военкома

В Красноярске журналистку местного издания Евгению Шелковникову обвинили в применении насилия к военкому, ей грозит три года принудительных работ. Об этом сообщило издание «НГС24 — новости Красноярска», корреспонденткой которого она является.

В материале говорится, что 22 сентября 2022 года, в первый день после объявления мобилизации в РФ, группа журналистов от НГС24 записывали комментарии граждан в холле военкомата Советского и Центрального районов. В один момент в зал вышел человек в камуфляже (позже выяснилось, что это 60-летний военком Виктор Нечипоренко) и потребовал, чтобы журналистка прошла с ним за турникет, стал хватать ее и выбил телефон из рук, которым она снимала его.

«Я кое-как вырвалась, достала телефон и включила камеру, чтобы хоть как-то обезопасить себя. Этот мужчина по-хамски начал бить меня по рукам, ударил несколько раз и выбил телефон из рук, потом позвал на подмогу сотрудников. Началась толкотня, я осталась в окружении этих мужчин. Кое-какие записи мне все же удалось сохранить», — рассказала Шелковникова.

Издание отмечает, что военком потребовал заблокировать двери холла, чтобы не выпускать журналистку, вызвал полицию и Росгвардию. После этого он написал заявление на Шелковникову, обвинив ее в нападении и причинении физической боли.

Корреспондентка издания предоставила в суд зафиксированные побои, но суд проигнорировал это и признал ее виновной по статье «Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти», приговорив к трем годам принудительных работ. Шелковникова вину не признала.

Главный редактор издания Кадрия Катцина считает произошедшее вопиющим фактом воспрепятствования журналистской деятельности.

Ранее суд продлил арест журналистке Антонине Фаворской по делу об экстремистском сообществе.