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Управление стрессом улучшает контроль сахара в крови, выяснили ученые

Diabetes Care: управление стрессом улучшает контроль сахара в крови у диабетиков

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Ученые из университета штата Калифорния обнаружили, что управление эмоциями и снижение стресса улучшает контроль уровня глюкозы в крови у пациентов с сахарным диабетом, повышая эффективность лечения. Результаты исследования опубликованы в журнале Diabetes Care.

В исследовании приняли участие 276 взрослых добровольцев с сахарным диабетом. Они были разделены на три группы. Первая группа в течение трех--четырех месяцев посещала организованные исследователями образовательные виртуальные семинары, посвященные практической стороне жизни с диабетом (лечению, специфике заболевания). Вторая группа обучалась справляться с эмоциональным напряжением, связанным с болезнью. Участники третьей группы практиковали комбинированный подход.

Участие во всех трех экспериментальных программах привело к клинически значимому снижению диабетического дистресса (обеспокоенности по поводу лечения диабета и риска осложнений) и уровня гемоглобина A1C, который характеризует контроль уровня глюкозы. Однако наиболее эффективным оказался метод, сочетающий в себе образовательные встречи и освоение техник работы со стрессом. У участников третьей группы уровень A1C снизился сильнее, чем у других добровольцев.

По мнению ученых, управление эмоциональным напряжением является эффективным способом повышения результативности лечения диабета. В сочетании с информированием о специфике болезни снижение стресса может значительно улучшить здоровье людей с этим заболеванием.

Ранее был назван компонент хлеба и шоколада, повышающий риск развития диабета.

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