Генсек НАТО планирует посетить Венгрию 12 июня

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе брифинга в Риге заявил, что планирует посетить Венгрию 12 июня на фоне сообщений об отказе Будапешта принимать участие в усилиях альянса по наращиванию поддержки Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

«Все члены НАТО договорились об оказании значительной помощи Украине. Я рассчитываю, что на саммите в Вашингтоне все члены альянса одобрят решение о том, что НАТО будет играть более сильную роль в координации усилий», — пояснил Столтенберг.

Он выразил надежду, что все страны альянса согласятся и дальше работать над усилением возможностей по обороне и сдерживанию.

До этого представитель Сил обороны Финляндии Хейсканен сообщал, что Финляндия отправила на Украину некоторые из новейших образцов вооружения. Часть переданного оборудования настолько новая, что все еще находится на стадии разработки.

8 июня президент Украины Владимир Зеленский говорил о достижении договоренностей по поставкам Украине новых систем противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее Нарышкин высказался об идее Макрона отправить войска НАТО на Украину.