проект

>

Названы первые признаки менопаузального старения лица

Врач Коробкова: деформация овала лица говорит о климактерическом старении

close
100%
Shutterstock

Если запускается процесс деформации овала лица, это говорит о менопаузальном старении, которое начинается к 50 годам. Об этом «Газете.Ru» рассказала дерматолог, косметолог клиники лазерной косметологии Delete Инна Коробкова.

«Под влиянием гормональной перестройки организма снижается плотность кожи, возникают птозы, наиболее заметные в области назолабиальных складок, шеи и век. Вследствие замедления общего обмена веществ снижается синтез кожного сала, поэтому эпидермис становится более сухим, теряет способность удерживать влагу», – объяснила врач.

По ее словам, к этому возрасту в уход за кожей должна входить вся известная науке «тяжелая артиллерия»: пептиды, факторы роста, производные сахаров, антиоксиданты и энергостимуляторы.

«Лифтинговый эффект дополняют антиоксидантами, регидратантами (в приоритете наиболее сильные, вроде гиалуроновой кислоты) и маслами. Питательным компонентам стоит уделить особое внимание и искать в составе ухода масло карите (природный источник токоферола), масло рисовых отрубей, масло картамуса или кориандра – словом, те натуральные компоненты, где преобладают полиненасыщенные жирные кислоты», – рассказала дерматолог.

Врач также подчеркнула, что такой антивозрастной уход проводится или постоянно, или курсами по 3-4 месяца.

Ранее ученые предложили использовать магнитное поле для психической реабилитации военных.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами