Стали известны перспективы Сафонова в сборной после перехода в «ПСЖ»

Вратарь Матвей Сафонов останется первым номером сборной России, если заиграет во французском «Пари Сен-Жермен». Об этом в интервью ТАСС заявил тренер вратарей национальной команды Виталий Кафанов.

«Матвей на сегодня первый номер, потому что он играет. Дай бог, чтобы он поехал играть в ПСЖ и чтобы там играл, тогда он останется первым номером. Остальных трех вратарей я не могу разделить на второго, третьего и четвертого номеров — это группа сильных вратарей примерно одинакового уровня», — сказал Кафанов.

Он отметил, что есть вратари, которых штаб сборной хотел бы вызывать на следующие матчи. Кафанов констатировал, что сейчас в национальной команде есть основная обойма в лице четырех вратарей и несколько голкиперов в запасе.

Ожидается, что этим летом Матвей подпишет контракт с «ПСЖ». При этом 7 июня стало известно, что Сафонову запрещено выезжать из России из-за задолженности по алиментам, превышающей 60 млн рублей. Запрет вступил в силу 6 июня, когда вратарь уже находился вместе с национальной командой России в Минске, где команда провела товарищеский матч против сборной Белоруссии. Позднее Сафонов вернулся в Россию.

«ПСЖ» еще не объявлял о подписании контракта с Сафоновым. Однако главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщал журналистам, что голкипер, прежде выступавший за «Краснодар», успешно прошел медосмотр в парижском клубе.

Ранее юрист экс-супруги Сафонова предостерег игрока от уклонения от выплаты алиментов.