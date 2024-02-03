Франция расследует гибель на Украине двух своих граждан

Национальная антитеррористическая прокуратура (PNAT) Франции расследует гибель на Украине двух своих граждан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Agence France Press (AFP).

Отмечается, что в расследовании прокуратуры граждане значатся как «гуманитарные работники».

«Расследование начато в связи с обвинениями в военных преступлениях и умышленном посягательстве на жизнь человека, защищенного международным гуманитарным правом», — говорится в публикации.

До этого волонтеры узнали имена французских наемников, которые погибли в результате удара ВС РФ по Харькову 16 января. Среди них оказались сын бригадного генерала и выходец из военной династии.

Посол России в Париже Алексей Мешков сообщал, что он провел встречу с французскими депутатами, на которой передал им послание Государственной думы к Национальному собранию (нижней палате парламента) Франции о французских наемниках на Украине.

Ранее МИД Франции назвал манипуляцией заявление о присутствии французских наемников на Украине.