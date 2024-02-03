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Франция расследует гибель на Украине двух своих граждан

AFP: Франция расследует гибель на Украине двух своих «гуманитарных работников»

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Shutterstock

Национальная антитеррористическая прокуратура (PNAT) Франции расследует гибель на Украине двух своих граждан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Agence France Press (AFP).

Отмечается, что в расследовании прокуратуры граждане значатся как «гуманитарные работники».

«Расследование начато в связи с обвинениями в военных преступлениях и умышленном посягательстве на жизнь человека, защищенного международным гуманитарным правом», — говорится в публикации.

До этого волонтеры узнали имена французских наемников, которые погибли в результате удара ВС РФ по Харькову 16 января. Среди них оказались сын бригадного генерала и выходец из военной династии.

Посол России в Париже Алексей Мешков сообщал, что он провел встречу с французскими депутатами, на которой передал им послание Государственной думы к Национальному собранию (нижней палате парламента) Франции о французских наемниках на Украине.

Ранее МИД Франции назвал манипуляцией заявление о присутствии французских наемников на Украине.

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