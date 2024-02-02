В Совфеде отреагировали на готовность США к проведению ядерных испытаний

При возобновлении Соединенными Штатами ядерных испытаний у России не будет юридических препятствий для тех же действий. Об этом в своем Telegram-канале написал вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

«Дератификация Россией ДВЗЯИ (Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. — ред.) на практике означает, что если США проведут (…) подземные ядерные испытания, то у России, с моей точки зрения, не будет никаких юридических препятствий для проведения таких же ядерных испытаний», — написал Косачев.

По мнению сенатора, в этом заключается баланс прав и обязанностей сторон, которые находятся в ожидании вступления ДВЗЯИ в силу.

Поводом для написания этих слов стали недавние высказывания главы Национального управления ядерной безопасности при Минэнерго США Джиллы Хруби о том, что США готовы возобновить проведение подземных ядерных испытаний.

15 декабря в МИД РФ заявили, что Россия поступит зеркально, если США возобновят ядерные испытания.

28 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала прошедшие на американском ядерном полигоне в Неваде испытания.

Ранее в МИД РФ сообщили, что Россия продолжит выполнять обязательства по ДВЗЯИ.