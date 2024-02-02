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Новая Зеландия выделит деньги на гуманитарную помощь палестинцам

Министр Питерс: Новая Зеландия передаст $3 млн на гумпомощь палестинцам

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Depositphotos

Министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс заявил, что страна направит еще 5 млн новозеландских долларов ($3 млн) на гуманитарную помощь палестинцам в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан. Его сообщение появилось на официальном сайте правительства.

Питерс отметил, что новый пакет финансирования поровну разделят между Детским фондом Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) и Всемирной продовольственной программой (ВПП)». По его словам, деньги помогут поддержать наиболее уязвимую категорию населения: женщин, детей и младенцев.

Еще 2,5 млн новозеландских долларов направят представителям Всемирной продовольственной программы, которые должны будут помочь 2,2 млн голодающих в секторе Газа.

Министр призвал правительство Израиля помочь в распределении гумпомощи в секторе Газа и упростить процесс получения виз для сотрудников благотворительных организаций, которые работают в палестинском анклаве и на Западном берегу.

Ранее хирургическое отделение госпиталя в секторе Газа перестало работать из-за обстрелов.

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