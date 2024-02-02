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Журналист Херш заявил о желании США сменить Зеленского на Украине

Херш: подход США к Украине включает поддержку Залужного и смену Зеленского

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Reuters

Новая концепция, которую рассматривают власти США по Украине, предусматривает поддержку главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного и и прекращение полномочий украинского президента Владимира Зеленского. С таким заявлением выступил американский журналист, обладатель Пулитцеровской премии Сеймур Херш в своем блоге на онлайн-площадке Substack .

«Актуальный концепт <...> предполагает поддержку Залужного и проведение реформ, ведущих к финалу президентства Зеленского», — заявил он.

Херш предупредил, что основная опасность реформ заключается в возможных утечках информации в СМИ, что спровоцирует «подрыв процесса».

«Стратегия состоит в том, чтобы закончить конфликт и сформировать финансовый план для Украины», — заключил публицист.

В конце декабря газета Politico писала, что США и европейские страны негласно меняют свою политику в отношении украинского кризиса, отказываясь от идеи «тотальной победы над Москвой» ради укрепления позиций Киева на политической арене.

Ранее Эстония разработала стратегию для стран Запада по достижению «победы Украины».

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