В Крыму заявили, что суд ООН положил конец «бредовым фантазиям» Киева

Международный суд ООН положил конец «бредовым фантазиям» украинской власти насчет Крыма и Донбасса, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Несмотря на то что мы уже отвыкли от объективности в оценках международных инстанций, на сей раз суд признал очевидное. Наверное, какое-то профессиональное чувство собственного достоинства судьям ООН еще присуще. Не стали они подмахивать все украинские хотелки и визировать их истерики и бредовые фантазии», — написал Константинов.

Накануне стало известно, что Международный суд ООН отклонил почти все претензии по иску Украины к РФ. Как заявила председатель суда Джоан Донохью, Россия нарушила лишь одно положение конвенции — пункт 1 статьи 9. В ней идет речь о принятии мер для расследования действий лиц, которые могли совершить преступления на Украине.

1 февраля политолог Владимир Скачко назвал победой России решение суда ООН.

В начале 2017 года Украина подала иск в отношении Российской Федерации в Международный суд ООН, потребовав признать российские действия в Донбассе нарушающими Международную конвенцию по борьбе с финансированием терроризма, а в Крыму — нарушающими Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Ранее в Совфеде назвали «шлепком» Киеву решение суда ООН по иску Украины против РФ.