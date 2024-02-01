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Алиев рассказал при каком условии Баку пересмотрит участие в Совете Европы

Алиев: Баку пересмотрит участие в СЕ, если права в ПАСЕ не будут восстановлены

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Пресс-служба президента Азербайджана/РИА Новости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна может пересмотреть участие в Совете Европы и Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), если права азербайджанской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) не будут восстановлены.

«Права азербайджанской делегации должны быть восстановлены», — завил он.

24 января сообщалось, что делегация Азербайджана приостановила работу в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в знак протеста против оспаривания ее полномочий. В заявлении делегации утверждается, что ПАСЕ используется как платформа для нападок на некоторые государства-члены.

Позднее источники в правительстве Азербайджана сообщили, что Баку рассматривает процедуру выхода страны из Совета Европы.

В сентябре прошлого года более 60 депутатов Европейского парламента поинтересовались у главы внешнеполитической службы регионального содружества Жозепа Борреля, какие санкции планируется ввести в отношении Азербайджана за действиях в Карабахе.

Ранее Алиев заявил, что страна не будет стремиться вступить в Евросоюз.

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