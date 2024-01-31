В Кремле заявили, что следят за ситуацией с возможной отставкой Залужного

В Кремле наблюдают за ситуацией с возможной отставкой главкома ВСУ Валерия Залужного и считают, что она является проявлением проблем и противоречий внутри украинских властей. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Конечно следим (за ситуацией с Залужным), пока много вопросов. Очевидным остается одно: у киевского режима много проблем. Там все неладно, это однозначно. Очевидно, что провалившееся контрнаступление и проблемы приводят к росту противоречий среди представителей этого киевского режима, как военной верхушки, так и гражданской. Эти противоречия будут расти по мере успешного продолжения специальной военной операции», — сказал официальный представитель Кремля.

Слухи о грядущей отставке Залужного украинские политики и СМИ начали распространять вечером 29 января. По слухам, главкому предложили другую должность, от которой тот отказался. Как писал портал «Цензор.нет», на место Залужного президент Украины Владимир Зеленский хотел назначить главу ГУР минобороны Кирилла Буданова. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее немецкий бизнесмен Дотком объяснил, как Залужный переиграл Зеленского слухом об отставке.