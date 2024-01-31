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Депутат Рады уверен, что Венгрия унизила главу МИД Украины

Депутат Рады Дубинский заявил, что Венгрия унизила Кулебу на встрече в Ужгороде

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Ivan Lyubysh-Kirdey/Reuters

Подозреваемый в госизмене и содержащийся в киевском СИЗО депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Венгрия унизила главу МИД Украины Дмитрия Кулебу на встрече с украинской делегацией в Ужгороде, передает РИА Новости, ссылаясь на Telegram-канал парламентария, который ведут адвокаты.

До этого лидер венгерской крайне правой партии «Наша Родина» Ласло Тороцкаи заявил, что Венгрия будет претендовать на Закарпатье после краха Украины. Дубинский предположил, заявление Тороцкаи является «вполне конкретной оплеухой» перед приездом министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто в Ужгород.

Дубинский полагает, что этот шаг был направлен на «проверку прочности», а именно, вызовет ли Украина посла Венгрии в МИД для вручения ноты и разъяснений или не рискнет. Также в этом прослеживается демонстрация сильной позиции Венгрии. Кроме того, это намек на то, что по вопросу помощи Украине на саммите ЕС 1 февраля Венгрия может сохранить свое вето.

«Наконец, в-четвертых, это личный плевок в министра иностранных дел Кулебу, обнуление его авторитета (и так не высокого) и месть за намеки о пророссийской позиции (Виктора. — «Газета.Ru») Орбана», — добавил парламентарий.

До этого Кулеба заявил, что Будапешт и Киев испытывают взаимное недоверие друг к другу.

29 января в Ужгороде в Закарпатской области Украины состоялась встреча руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака и главы МИД страны Дмитрия Кулебы с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

Ранее Киев и Будапешт создали комиссию по правам венгров в Закарпатье.

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