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Литва предложила Швеции защиту от России

Глава МИД Литвы предложил Швеции защиту от России на острове Готланд

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Hannibal Hanschke/Global Look Press

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис на встрече в Стокгольме с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном и министром иностранных дел Тобиасом Бильстремом предложил защиту от России на острове Готланд. Слова Ландсбергиса передает Svenska Dagbladet.

Ландсбергис сказал, что рад близкому вступлению Швеции в НАТО, а также заявил, что литовские военнослужащие могли бы защищать остров Готланд от России. Он отметил, что это должна обсуждать армия.

30 января министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал абсурдными заявления западных политиков о том, что РФ может начать новую спецоперацию в Латвии, Литве, Эстонии, а также в Швеции и Финляндии.

26 января официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что членство Швеции в НАТО негативно скажется на безопасности в регионе.

Глава Минобороны Швеции выступил против предлагаемого «Партией зеленых» закона о запрете размещения ядерного оружия на территории страны.

Ранее в США заявили, что Украина станет членом НАТО.

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